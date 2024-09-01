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Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojini son tahminlerine göre, Ankara'da bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Halil Akkoç
12:35 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan yağışın, saat 16.00 itibarıyla başlayıp 21.00'e kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.



#Ankara
#Meteoroloji
#Hava durumu
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