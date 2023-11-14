|
Özgün

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi! Meteoroloji 14 Kasım hava durumu

Hafta sonundan itibaren megakentte rüzgar ve sağanak yağış etkisini artırarak aralıksız devam ediyor. Kentte ayrıca Downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü. Tahminlere göre Kasım ayı içerisinde ülke genelinde rekor düşük sıcaklıklar yaşanacak. Peki, yılın ilk karı ne zaman görülecek, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava tahmini...

15:45 - 14/11/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Kar ne zaman yağacak sorusu gündemde yer alırken Doğu Anadolu'dan ilk kar haberi geldi. Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası etekleri beyaza büründü. Peki, yurt genelinde kar ne zaman yağacak. İşte, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışı hakkında yapmış olduğu açıklamanın detayları

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı hakkında açıklama yapan Orhan Şen, önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'ya kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şen, İstanbul barajlarındaki su seviyesine dikkat çekerek uyarılarda bulundu:

Bundan sonra İSKİ'nin bu işi iyi yönetmesi lazım. Köprüden önce son çıktıktan sonra iyi bir yol takip etmek gerek.Biz yayın yaparken Eylül, Ekim, Kasım'da yağışlar çok azalacak demiştik. Buna karşın savunma şuydu; 'Hiçbir zaman sıfır yağış olmaz. Yağışlar olacak'

Yağmadı işte ne oldu? Bu duruma düştük. Bilime güvenip bir takım tedbirlerin alınması gerekliydi. Taaki geçen seneden. Şimdi önümüzdeki haftada yağışlar var ama geçtiğimiz aylardaki yağışsızlıkları telafi etmeyecek. Bundan sonra su yönetiminin iyi yapılması lazım. Terkos'daki dip suyu kullanılıp kullanılmayacak mı? Bana göre dip suyunu kullanmak sakıncalı. Başka da alternatif kalmıyor maalesef.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu 17



#hava durumu
#istanbul
#istanbul kar yağışı
19 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi! Meteoroloji 14 Kasım hava durumu