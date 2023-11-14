Kar ne zaman yağacak sorusu gündemde yer alırken Doğu Anadolu'dan ilk kar haberi geldi. Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası etekleri beyaza büründü. Peki, yurt genelinde kar ne zaman yağacak. İşte, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışı hakkında yapmış olduğu açıklamanın detayları

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı hakkında açıklama yapan Orhan Şen, önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe gününden itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'ya kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şen, İstanbul barajlarındaki su seviyesine dikkat çekerek uyarılarda bulundu:

Bundan sonra İSKİ'nin bu işi iyi yönetmesi lazım. Köprüden önce son çıktıktan sonra iyi bir yol takip etmek gerek.Biz yayın yaparken Eylül, Ekim, Kasım'da yağışlar çok azalacak demiştik. Buna karşın savunma şuydu; 'Hiçbir zaman sıfır yağış olmaz. Yağışlar olacak'

Yağmadı işte ne oldu? Bu duruma düştük. Bilime güvenip bir takım tedbirlerin alınması gerekliydi. Taaki geçen seneden. Şimdi önümüzdeki haftada yağışlar var ama geçtiğimiz aylardaki yağışsızlıkları telafi etmeyecek. Bundan sonra su yönetiminin iyi yapılması lazım. Terkos'daki dip suyu kullanılıp kullanılmayacak mı? Bana göre dip suyunu kullanmak sakıncalı. Başka da alternatif kalmıyor maalesef.

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