İstanbul’da kiralık ev arayanlar dikkat: Bu ilçelerde fiyatlar hızla düşüyor

Nisan 2025 verilerine göre, İstanbul genelinde ortalama konut kirası metrekare başına 287,50 TL seviyesinde. Ancak Silivri, Esenler, Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi riskli yapı stoğuna sahip bölgelerde bu rakam 200 TL’ye kadar düşmüş durumda. Uzmanlar, eski yapıların barındırdığı risklerin kiracı tercihlerini doğrudan etkilediğini vurguluyor.





Talep eski binalarda sıfır noktasında

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eski yapılarda kiraların adeta çakıldığını belirtti. Yeşiltaş, “Depremin ardından vatandaşlar sağlam binaları tercih etmeye başladı. Bu da özellikle Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi ilçelerde eski yapıların değer kaybetmesine yol açtı. Bu bölgelerde 20 bin TL’ye kadar kiralık daire bulunabiliyor. Bazı binalara ise neredeyse hiç talep yok” ifadelerini kullandı.





Yeni yapılarda kira 60 bin TL’yi buluyor

Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen binalarda ise tam tersi bir eğilim söz konusu. Şehir merkezine yakın, yeni konutlarda kira bedelleri 50 ila 60 bin TL bandına kadar çıkarken, bu yapılarda ciddi bir talep yoğunluğu yaşanıyor. Yeşiltaş’a göre, “Dayanıklı binalarda değer kaybı yok. Aksine, bu yapılarda kira fiyatları yükseliş trendine girmiş durumda.”





Mülk sahipleri dönüşüm arayışında