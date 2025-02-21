Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Motosiklet ve kuryeler trafiğe çıkışı yasak mı?

Motosiklet ve kuryeler trafiğe çıkışı yasak mı?

11:2521/02/2025, Friday
G: 21/02/2025, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Motokurye, motosiklet yasağı saat kaçta, ne zaman bitecek? -
Motokurye, motosiklet yasağı saat kaçta, ne zaman bitecek? -

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motor kurye yasağı İstanbul Valisi Davut Gül tarafından duyuruldu. Vali Gül, açıklamasında "Bu geceden itibaren moto kuryelerin ve motosikletlilerin trafiğe çıkması yasaklanmıştır." dedi. Peki motosiklet ve kurye yasağı ne zaman, saat kaça kadar sürecek?

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motor kurye yasağı Vali Gül tarafından duyuruldu.

Kuryeler çalışıyor mu?

Motosiklet ve kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul'un arından Kocaeli ve Sinop'ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı 24 saat süreyle yasaklandı

Motosiklet ve kurye yasağı ne zaman saat kaçta bitecek?

İstanbul Valisi Gül, belirlenen saat itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardında kuryelerin çalışma saatleri merak konusu oldu.



#Kuryeler
#Motosiklet
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Kooperatif Market’te Ramazan indirimi başladı: Fiyatlar 1 ay boyunca sabit kalacak! Pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker, hurma…