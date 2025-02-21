İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motor kurye yasağı Vali Gül tarafından duyuruldu.

Kuryeler çalışıyor mu?

Motosiklet ve kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul'un arından Kocaeli ve Sinop'ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı 24 saat süreyle yasaklandı

Motosiklet ve kurye yasağı ne zaman saat kaçta bitecek?

İstanbul Valisi Gül, belirlenen saat itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardında kuryelerin çalışma saatleri merak konusu oldu.







