İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.

İstanbul'da kaç okul tahliye edilecek?

Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi: "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler.

Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."

Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da boşaltılacak okullar listesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alan listeye göre nakil edilecek okullar şunlar:

Arnavutköy’de hangi okullar boşaltılacak?

Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu, Suatlar Anaokulu, Deliklikaya İlkokulu, Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

Ataşehir’de hangi okullar boşaltılacak?

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi Akşemsettin Anaokulu Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

Avcılar’da hangi okullar boşaltılacak?

Gümüşpala İlkokulu Güngör Tekiner Ortaokulu Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

Bağcılar’da hangi okullar boşaltılacak?

Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu Kazım Karabekir Ortaokulu Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye) Zübeyde Hanım Anaokulu Massit Mesleki Eğitim Merkezi

Bahçelievler’de hangi okullar boşaltılacak?

Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu Mustafa Kemal İlkokulu Hürriyet İlkokulu 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

Beşiktaş’ta hangi okullar boşaltılacak?

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Lütfü Banat İlkokulu Yıldız Ertem Anaokulu Lütfi Banat Ortaokulu

Beykoz’da hangi okullar boşaltılacak?

Yavuz Selim İlkokulu İshaklı İlkokulu Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu Kaynarca Anaokulu Beykoz Anadolu Lisesi Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi Kemaletin Tuğcu İlkokulu

Beylikdüzü’nde hangi okullar boşaltılacak?

Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

Beyoğlu’nda hangi okullar boşaltılacak?

Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

Büyükçekmece’de hangi okullar boşaltılacak?

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çatalca’da hangi okullar boşaltılacak?

Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu Çatalca Karacaköy İlkokulu

Esenyurt’ta hangi okullar boşaltılacak?

Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

Eyüpsultan’da hangi okullar boşaltılacak?

Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

Fatih’te hangi okullar boşaltılacak?

Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) Yedikule İlkokulu/Ortaokulu Vefa Lisesi (B Blok) Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gaziosmanpaşa’da hangi okullar boşaltılacak?

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

Güngören’de hangi okullar boşaltılacak?

Ergenekon İlkokulu

Kadıköy’de hangi okullar boşaltılacak?

Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

Kağıthane’de hangi okullar boşaltılacak?

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kartal’da hangi okullar boşaltılacak?

Yıldız İşçimenler İlkokulu

Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçükçekmece’de hangi okullar boşaltılacak?

Atakent Özel Eğitim Anaokulu Küçükçekmece Papatya Anaokulu Küçükçekmece Gelincik Anaokulu Kanarya Ortaokulu Çiğdem Anaokulu Menekşe Özel Eğitim Anaokulu Nene Hatun Anaokulu Yasemin Anaokulu Zübeyde Hanım Anaokulu Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

Pendik’te hangi okullar boşaltılacak?

Fatih İmam Hatip Ortaokulu

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sancaktepe’de hangi okullar boşaltılacak?

Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

Sarıyer’de hangi okullar boşaltılacak?

Şükrü Nailpaşa İlkokulu

Rumeli Feneri İlkokulu

Şile’de hangi okullar boşaltılacak?

Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

Silivri’de hangi okullar boşaltılacak?

Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Silivri Anadolu Lisesi Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

Şişli’de hangi okullar boşaltılacak?

Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

Sultangazi’de hangi okullar boşaltılacak?

Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi

75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Mehmetçik İlkokulu

Ümraniye’de hangi okullar boşaltılacak?

Ümraniye İmam Hatip Lisesi Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Üsküdar’da hangi okullar boşaltılacak?

Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

Zeytinburnu’nda hangi okullar boşaltılacak?

Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu











