İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.
Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi.
İstanbul'da kaç okul tahliye edilecek?
Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, şöyle devam edildi: "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edecekler.
Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek."
Açıklamada, bu süreçte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sabır ile anlayışına teşekkür edilerek, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
İstanbul’da boşaltılacak okullar listesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alan listeye göre nakil edilecek okullar şunlar:
Arnavutköy’de hangi okullar boşaltılacak?
Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu,
Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
Ataşehir’de hangi okullar boşaltılacak?
Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
Avcılar’da hangi okullar boşaltılacak?
Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
Bağcılar’da hangi okullar boşaltılacak?
Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
Kazım Karabekir Ortaokulu
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
Massit Mesleki Eğitim Merkezi
Bahçelievler’de hangi okullar boşaltılacak?
Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
Beşiktaş’ta hangi okullar boşaltılacak?
Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
Beykoz’da hangi okullar boşaltılacak?
Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
Beylikdüzü’nde hangi okullar boşaltılacak?
Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
Beyoğlu’nda hangi okullar boşaltılacak?
Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
Büyükçekmece’de hangi okullar boşaltılacak?
Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çatalca’da hangi okullar boşaltılacak?
Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu Çatalca Karacaköy İlkokulu
Esenyurt’ta hangi okullar boşaltılacak?
Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Eyüpsultan’da hangi okullar boşaltılacak?
Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
Fatih’te hangi okullar boşaltılacak?
Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gaziosmanpaşa’da hangi okullar boşaltılacak?
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
Güngören’de hangi okullar boşaltılacak?
Kadıköy’de hangi okullar boşaltılacak?
Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
Kağıthane’de hangi okullar boşaltılacak?
Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kartal’da hangi okullar boşaltılacak?
Yıldız İşçimenler İlkokulu
Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükçekmece’de hangi okullar boşaltılacak?
Atakent Özel Eğitim Anaokulu
Küçükçekmece Papatya Anaokulu
Küçükçekmece Gelincik Anaokulu
Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
Pendik’te hangi okullar boşaltılacak?
Fatih İmam Hatip Ortaokulu
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sancaktepe’de hangi okullar boşaltılacak?
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
Sarıyer’de hangi okullar boşaltılacak?
Şile’de hangi okullar boşaltılacak?
Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
Silivri’de hangi okullar boşaltılacak?
Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
Şişli’de hangi okullar boşaltılacak?
Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
Sultangazi’de hangi okullar boşaltılacak?
Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi
75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
Ümraniye’de hangi okullar boşaltılacak?
Ümraniye İmam Hatip Lisesi
Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar’da hangi okullar boşaltılacak?
Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
Zeytinburnu’nda hangi okullar boşaltılacak?
Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu