İSTANBUL Valiliği dün akşam İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SELDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağışla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

TÜM DESTEK KURULUŞLARI ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Su Baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 5 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi. (DHA)

METRO DURAĞI SULAR ALTINDA KALDI

Diğer yandan Kayaşehir metro durağı da sular altında kaldı. Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonu kapatıldı.

Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesine de suların girdiği görüldü.

İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNU SU BASTI

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi. İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

ARNAVUTKÖY'DE SEL SUYU İLE MÜCADELE ETTİLER

Arnavutköy’de dün akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte rögarlardan taşan sular evlere girdi. Çaresiz kalan vatandaşlar, bodrum katlara giren suları engellemek için kovalarla rögardaki suları boşaltmaya çalıştı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere bazı ilçelerde dün akşam etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış sebebiyle, Arnavutköy’ün Atatürk Mahallesi İlbey Sokak’taki tüm evlerin bodrum katlarını su bastı. Rögardan taşan suların bodrum katlarını basması üzerine çevredekiler, kovalarla kanaldaki suları tahliye etmeye çalıştı. Kendi imkanlarıyla mücadele ettiklerini belirten vatandaşlar, alınan tedbirlerin yetersizliğinden şikayetçi oldu.

"DİREKT KANALİZASYON SUYU GELDİ"

Su baskınlarıyla ilgili konuşan Metin Yağız, “Su baskını olduğu esnada rögarı açtım. Temizlemeye çalıştım. Üç metrelik bir demirle aşağı vurdum. Kuma saplanıyordu. Rögarların hepsi dolu, toprak dolu. Yani şimdi temizlenmesi, bakımı falan hepsi yapılması lazım. Normalde sezona girdiğin zaman, mevsim dönemleri atladığı zaman, belediyelerin buraya gelip bakım yapması lazım. Bakım yapılmadığı için direkt rögarlardan tuvaletlere su akmaya başladı. Tuvaletlerden, lavabolardan akmaya başladı. Dışarıdan gelen bir su yok yani içeriye, direkt kanalizasyon suyu geldi" dedi.







