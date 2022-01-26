İstanbul'da yarın 27 Ocak Perşembe kamu çalışanları izinli mi?

İş yerleri tatil mi, yarın hangi illerde kamuda idari izin var? Kamu çalışanlarının izin durumu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir açıklama getirdi. Bugün bazı memurların izinli olması sonrasında ise yarın yani 27 Ocak tarihinde izinli olup olmayacağını merak ediliyor. Peki 27 Ocak yarın kamu çalışanları izinli mi 2022?

27 OCAK İSTANBUL'DA ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, elverişsiz hava şartlarından dolayı kamu personellerinin izininin uzatıldığını duyurdu.

Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Vali Yerlikaya'nın sözlerinde, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacakları duyuruldu.

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Vali Yerlikaya'nın açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir."