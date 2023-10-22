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İstanbulspor - Ankaragücü canlı skor, maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Yiğit Arslan yönetiyor. Devre arasına 1-1 skorla gidildi. İşte İstanbulspor - Ankaragücü canlı skor takibi.

15:21 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbulspor Ankaragücü maç özeti

İstanbulspor Ankaragücü maç özeti

, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Teknik direktör Hakan Yakın'ı takımın başına getiren sarı-siyahlı ekip, MKE
karşısında galip gelerek bu sezonun ilk 3 puanını almak istiyor. Olcay Demir yönetiminde iki beraberlik ve beş mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, maç öncesi puan sıralamasında 19. sırada bulunuyor.

İstanbulspor - Ankaragücü canlı skor

İstanbulspor - Ankaragücü kadrosu

İstanbulspor XI: Jensen | Ali, Mehmet, Okan, Duhaney | Rroca, Loshaj, Muammer, Mendy Mamadou | Emir, Ndao

MKE Ankaragücü XI: Bahadır | Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah | Tolga, Efkan, Morutan, Rodrigues, Cephas | Bajic

Trendyol Süper Lig puan durumu


#İstanbulspor
#Ankaragücü
#süper lig
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