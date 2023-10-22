İstanbulspor Ankaragücü maç özeti
, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Teknik direktör Hakan Yakın'ı takımın başına getiren sarı-siyahlı ekip, MKE
karşısında galip gelerek bu sezonun ilk 3 puanını almak istiyor. Olcay Demir yönetiminde iki beraberlik ve beş mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, maç öncesi puan sıralamasında 19. sırada bulunuyor.
İstanbulspor - Ankaragücü canlı skor
İstanbulspor - Ankaragücü canlı skor
İstanbulspor - Ankaragücü kadrosu
İstanbulspor - Ankaragücü kadrosu
İstanbulspor XI: Jensen | Ali, Mehmet, Okan, Duhaney | Rroca, Loshaj, Muammer, Mendy Mamadou | Emir, Ndao
MKE Ankaragücü XI: Bahadır | Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah | Tolga, Efkan, Morutan, Rodrigues, Cephas | Bajic
Trendyol Süper Lig puan durumu
Trendyol Süper Lig puan durumu
#İstanbulspor
#Ankaragücü
#süper lig
20 saat önce