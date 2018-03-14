İşte Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar
Şampiyonlar Ligi maçlarında bu akşam Beşiktaş kendi evinde Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Maçlar ise bazı kanallardan şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Bizler de sizler için Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallarını hazırladık.
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Beşiktaş Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar belli oldu. İlk maçında deplasmanda 5-0 mağlup olan Beşiktaş, bu akşam kendi evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Bazı kanallar ise bu maçı şifresiz olarak verecek. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz veren kanallar.
Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Beşiktaş bu akşam Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Maç şifresiz olarak izlenebilecek mi?
Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz olarak İdman TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M
05:00 Favorit
06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.
08:00 İdman xəbər
Pepe ve Tosic oynamayacak
Bayern Münih öncesi takımdaki durumla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Pepe ve Vida zaten yok. Sakat Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra göreceğiz. Onların durumuna göre karar vereceğiz." diye konuştu.
Dusko Tosic'in olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:
"Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da sıkıntıları var ama durumlarına bakacağız. Pepe, Tosic ve Vida kesin olmayacak. Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak. Dün Tolgay'ın da sıkıntısı vardı ama bugün itibarıyla iyi. Tosic, cuma gününe kadar toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur, o da soru işareti... Vida cezalı olduğu için yok."
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