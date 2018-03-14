İşte Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar

Beşiktaş Bayern Münih maçı şifresiz veren kanallar belli oldu. İlk maçında deplasmanda 5-0 mağlup olan Beşiktaş, bu akşam kendi evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Bazı kanallar ise bu maçı şifresiz olarak verecek. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz veren kanallar.

Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Beşiktaş bu akşam Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Maç şifresiz olarak izlenebilecek mi?

Beşiktaş Bayern Münih maçını şifresiz olarak İdman TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İdman TV yayın akışı

14.03.2018

08:00 İdman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”

14:00 İspaniya çempionatının icmalı

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”

20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

20:30 İdman xəbər

21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)

23:00 Futbol gecəsi (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)

02:00 İnstasport

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M

05:00 Favorit

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 İdman xəbər

İdman TV canlı izle! İdman TV güncel frekans bilgileri İdman TV canlı izleme bilgileri haberimizde. Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu ve maç saati beklenmeye başladı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücadele ise Tivibu Spor ekranlarından izlenecek. İdman TV ise yaptığı açıklamada maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu.İdman TV nasıl canlı izlenir?Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden İdman TV’yi online olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.http://www.idmantv.az/canli/idman-canli-yayim.htmİdman TV yayın akışında bugün neler var?14.03.201808:00 İdman xəbər08:20 Qış Olimpiya oyunları.10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”12:00 İdman xəbər12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”14:00 İspaniya çempionatının icmalı14:50 Topaz gündəlik15:00 İdman xəbər15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final18:00 İdman xəbər18:20 Topaz gündəlik18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)20:30 İdman xəbər21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)23:00 Futbol gecəsi (canlı)23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)02:00 İnstasport02:30 Futbol dahiləri03:00 İdman xəbər03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M05:00 Favorit06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.08:00 İdman xəbərGörüldüğü üzere yayın akışında bu akşam Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı yer alıyor.Azerspace Aztv ve İdman tv frekanslarıUydu: Azerspace 1 46°EFrekans: (MPEG-2) f = 11175 MHzPolarization- H YATAYSymbol rate – 27500FEC - 5/6Aztv ve İdman Tv biss key ayarlarıBiss ID: 1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 001FFF olarak girilmelidir.)Biss TP: 11169/20400 (H)Key Değeri: 1234560065432100 (eğer 14 hane varsa key değeri 12345600654321, 12 hane varsa key değeri 123456654321 olmalıdır.)Biss ID: 0x1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 0x001FFF olarak girilmelidir.)Biss TP: 10965/12800 (H) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)Key Değeri: 3453450034534500 (eğer 14 hane varsa key değeri 34534500345345, 12 hane varsa key değeri 345345345345 olmalıdır.)

Pepe ve Tosic oynamayacak

Bayern Münih öncesi takımdaki durumla ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Pepe ve Vida zaten yok. Sakat Tosic de olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra göreceğiz. Onların durumuna göre karar vereceğiz." diye konuştu.

Dusko Tosic'in olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da sıkıntıları var ama durumlarına bakacağız. Pepe, Tosic ve Vida kesin olmayacak. Tosic, hafta sonu oynar mı, oynarsa risk artacak. Dün Tolgay'ın da sıkıntısı vardı ama bugün itibarıyla iyi. Tosic, cuma gününe kadar toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse ne olur, o da soru işareti... Vida cezalı olduğu için yok."

01:42 dk 21 Şubat 2018 Diğer Bayern Münih-Beşiktaş: 5-0 (Maç Özeti) Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı temsilcimizde Vida, 16. dakikada kırmızı kart gördü.



