İdman TV canlı izle! İdman TV güncel frekans bilgileri

İdman TV canlı izleme bilgileri haberimizde. Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu ve maç saati beklenmeye başladı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücadele ise Tivibu Spor ekranlarından izlenecek. İdman TV ise yaptığı açıklamada maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu.

İdman TV nasıl canlı izlenir?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden İdman TV’yi online olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

http://www.idmantv.az/canli/idman-canli-yayim.htm

İdman TV yayın akışında bugün neler var?

14.03.2018

08:00 İdman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Y” – “Sevilya”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Roma” – “Şaxtyor”

14:00 İspaniya çempionatının icmalı

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Formula 1. Abu Dabi Qran Prisi.Final

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 Futbol.Avropa liqası.”Milan” – “Arsenal”

20:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

20:30 İdman xəbər

21:00 Futbol.Çempionlar liqası. ”Beşiktaş” – “Bavariya” (canlı)

23:00 Futbol gecəsi (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası. ”Barselona” – “Çelsi” (canlı)

02:00 İnstasport

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Espanyol” – “Real” M

05:00 Favorit

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 İdman xəbər

Görüldüğü üzere yayın akışında bu akşam Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı yer alıyor.

Azerspace Aztv ve İdman tv frekansları

Uydu: Azerspace 1 46°E

Frekans: (MPEG-2) f = 11175 MHz

Polarization- H YATAY

Symbol rate – 27500

FEC - 5/6

Aztv ve İdman Tv biss key ayarları

Biss ID: 1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 001FFF olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11169/20400 (H)

Key Değeri: 1234560065432100 (eğer 14 hane varsa key değeri 12345600654321, 12 hane varsa key değeri 123456654321 olmalıdır.)

Biss ID: 0x1FFF (eğer 6 haneli ise biss ID 0x001FFF olarak girilmelidir.)

Biss TP: 10965/12800 (H) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 3453450034534500 (eğer 14 hane varsa key değeri 34534500345345, 12 hane varsa key değeri 345345345345 olmalıdır.)