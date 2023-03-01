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EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde 8 numaralı kod kullanılacak

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra e devlet üzerinden başvurular gerçekleştirilecek. EYT kapsamında emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek. İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkartmada 8 numaralı kodu kullanacak. Peki işten çıkartmada 8 numaralı kod nedir, anlamı ne?

14:15 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İşten çıkartma işlemlerinde 8 numaralı kod

İşten çıkartma işlemlerinde 8 numaralı kod

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda yasalaşmasıyla gözler başvuru sürecine çevrildi. EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru süreci de bundan sonra başlayacak.

Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.

Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

EYT işten çıkarma kodu

İşten çıkartmada 8 numaralı kod nedir?

  • İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde normal emeklilik prosedürlerini izleyecek. Bu kapsamda, işten çıkartmada 8 numaralı kod kullanılacak.

İşveren emekli olan çalışanına hak ettiği kıdem tazminatını ödeyecek. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

EYT kapsamında emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek.

EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk maaşlar nisan ayında yatacak. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek" diye konuştu.


EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. TBMM Genel Kurulu yeniden çalışmalarına başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ilişkin kanun teklifi genel kurulda kabul edidi. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.

#eyt
#İşten çıkartmada 8 numaralı kod
#eyt son durum
1 saat önce
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EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde 8 numaralı kod kullanılacak
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