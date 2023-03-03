Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

Muhalefette cumhurbaşkanı adayı tartışması 6'lı masada krize neden oldu. Akşener'in aday konusu hakkında "İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir." diye konuştu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti’nin adayı kim? Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." diyerek çağrıda bulundu.

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

BOYUN EĞMEYİZ

En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyeyim; İYİ Parti kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.

Ben ve arkadaşlarım ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduysak bugün de duruyoruz. Nasıl 2010'da durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz. Nasıl 2015'te milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de duruyoruz.

Nasıl 2018'de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020'de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz.

2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verirken 'ceketimi assam seçilirim' diyenlerin karşısındayız. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı.

İLÇE İLÇE GEZDİK

Biz bugünlerde bugünlere dayatmalara direnerek geldi. Biz kirli pazarlıkları reddederek geldik. Bu doğrultuda siyasetimizin merkezine milletimizi alıp il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.

5 siyasi partiyle çok önemli bir adım attık. Tüm farklılıklarımıza rağmen bu dertlerin ortak çözümüne yönelik bir çok önemli konuda mutabakat sağladık.

İKİ İSMİ BEYAN ETTİK

5 parti dünkü toplantıda 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzun süredir Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki ismi beyan ettik. Bu iki isim sayın Mansur Yavaş ile sayın Ekrem İmamoğlu.

ÖNERİLERİMİZ REDDEDİLDİ

Maalesef ve maalesef bu görüş ve önerilerimiz asadaki paydaşlarımız tarafından kesin bir biçimde reddedildi.

ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ

Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmişti. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Biz önce millet önce memleket demekten asla vazgeçmedik. Bir kez bile milletimize verdiğimiz sözden dönmedik.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Sayın Mansur Yavaş'a ve sayın Ekrem İmamoğlu çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Ne mutlu size ki.. milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz sizleri sevdi, bağrınıza bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor.

Sadece dayatmayı değil topyekun dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir. Sadece seçimi değil geleceğin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ümüz muhasır medeniyetlerine ulaşma vazifesidir.

HEP BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ

Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da figüranlık yapacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız."



