Özgün İyiki nasıl yazılır? TDK iyi ki doğdun ayrı mı yazılır, birleşik mi?
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İyiki nasıl yazılır? TDK iyi ki doğdun ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Hem ek hem bağlaç olarak kullanılan -ki, cümle içerisinde en çok karıştıranlar arasındadır. Peki, iyiki nasıl yazılır? TDK iyi ki doğdun ayrı mı yazılır, birleşik mi? İşte, TDK kullanımına göre iyi ki ekinin doğru yazılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İyiki nasıl yazılır? TDK iyi ki doğdun ayrı mı yazılır, birleşik mi?
İyi ki nasıl yazılır?

Mutlaka ikilimde bırakan ki ekinin yazılışı herkes tarafından merak ediliyor. İşte iyi ki ekinin yazılışı...

İYİKİ NASIL YAZILIR?

İyiki kelimesinin doğru yazımını en doğru yerden öğrenmenin yolu Türk Dil Kurumuna başvurmaktır. TDK'ya göre iyi ki kelimesi ayrı olarak yazılır. 'iyiki' şeklindeki kullanım yanlış bir kullanımdır.

İYİKİM NASIL YAZILIR?

Sevdiği birine sevgisini belli etmek için 'iyikim' şeklinde kullanılan bir tabir ile karşılaşmışsınız ya da kullanmışsınızdır. Ancak ki eki iyi kelimesi ile birleşmediği için 'iyikim' şeklindeki bir kullanım Türkçe'de mevcut değildir.

Eski Türkçede kullanıldığı söylenen 'iyikim' kelimesi günümüz Türkçesinde yoktur. Konuşma dilinde böyle bir tabir kullanılsa da yazı dilinde 'iyikim' şeklinde kullanım TDK'da yer almamaktadır.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE Kİ'NİN DOĞRU YAZIMI

  • İyi ki (Doğru)
  • İyiki (Yanlış)
  • İyikim (Yanlış)

İYİ Kİ DOĞDUN NASIL YAZILIR?

Cümlenin ''İyiki doğdun'' şeklinde yazılması ise hatalıdır. Çünkü bu cümlede ''ki'' ek olarak değil bağlaç olarak kullanılmıştır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tüm bağlaçlar ayrı yazılır. Cümlenin doğru yazımı "İyi ki doğdun" olacaktır.

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