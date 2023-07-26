İzmir, bu yılın en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 42 derece gösterdiği kentte, meydan ve sokaklar diğer günlere göre boş kaldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi çeşme başında serinlemekte buldu. İşte İzmir 5 günlük hava durumu.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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ÇOCUKLAR ÇEŞMELERE KOŞTU

Sıcak, en çok çocukları etkiledi. Almanya’dan Türkiye’ye gelen çocuklar, “Haberlerde Türkiye’nin çok sıcak olacağını duymuştuk. Doğruymuş. Çeşmede serinliyoruz” dedi. Ramazan Alparslan, “Almanya’dan İzmir’e geldik. Havalar düşündüğümüzden daha sıcak. Haberlerde 45 dereceyi bulacağı söylenmişti. Sıcaklara karşı bol bol su içiyoruz. Gölgelik yerlerde oturmaya çalışıyoruz” derken, Adem Kartal isimli gurbetçi, “Gezmek için Almanya’dan geldik. Hava çok sıcak olduğu için çocuklara şapka takıyoruz, biz de güneş kremi sürüyoruz. Biz tatile geldiğimiz için sıcakları seviyoruz. Çünkü Almanya sıcak değil ama bu kadar sıcak tabii ki çok iyi değil” diye konuştu.

“SICAĞI SEVIYORUZ”

Uşak’tan İzmir’e gelen bir aile ise sıcaklardan çok memnun olduklarını belirterek gülümsetti. Hikmet Vural, “Sıcağa karşı sadece su içerek önlem alıyorum. Ben sıcağı çok seviyorum. Kemiklerim yumuşuyor. Sıcaklar hoşuma gidiyor. Bugün de İzmir Saat Kulesi’ni gezmeye geldik” dedi. “Hava sıcak ama güzel. Gezmek için Konak’a geldik. Bugün yılın en sıcak günüymüş. Ben de eşim gibi sıcağı seviyorum. Gülperi Şenol ise “Bugün hava çok sıcak ama sıcaktan memnunuz. Konak’a gezmeye geldik. Meteoroloji, bu sıcaklarda gezmememiz gerektiğini söylüyor ama biz cesaret ediyoruz. Kemeraltı Çarşısı’nı da gezip eve gideceğiz. Bugün sıcaklardan dolayı meydanlar da boş. Biz sıcağa meydan okuduk” ifadelerini kullandı.







