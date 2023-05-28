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2023 İzmir Balçova 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

28 Mayıs 2023 İzmir Balçova Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Peki Balçova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları YSK'dan gelen verilerle anbean Yeni Şafak seçim sayfasında.

13:15 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İzmir Balçova Seçim Sonuçları 2023

İzmir Balçova Seçim Sonuçları 2023

İzmir Balçova
sonuçları 14 Mayıs 2023 seçimleri ile Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirleniyor. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başladı. 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Balçova oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından açıklanacak. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 Balçova YKS
sorgulama ekranı.

İzmir Balçova Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. İzmir Balçova Seçim Sonuçları 2023 YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

Kimler oy kullanabilir?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

Nasıl oy kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

İzmir Balçova Hakkında Bilgi

İzmir Balçova ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleler ve güncel nüfusu

İzmir'in güneybatısında yer alan Balçova, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Tarih

Balçova ilçesi, antik dönemden beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. İlçede bulunan Agamemnon Termal Kaynakları, antik çağda Romalılar tarafından keşfedilmiş ve sıcak su kaynaklarından faydalanılmıştır. İlçede ayrıca, antik dönemde kullanılmış bir tiyatro kalıntısı da bulunmaktadır.

Balçova'nın modern tarihi ise, 1922 yılında gerçekleşen İzmir Yangını sonrasında başlamaktadır. Yangında büyük hasar gören İzmir'in yeniden yapılandırılması kapsamında, Balçova da modern bir yerleşim yeri haline getirilmiştir. Günümüzde Balçova, İzmir'in en önemli turistik merkezlerinden biridir.

Coğrafya

Balçova ilçesi, İzmir'in güneybatısında yer alır. İlçenin batısında Ege Denizi, doğusunda Güzelbahçe, kuzeyinde Konak ve Buca, güneyinde ise Bayındır ve Ödemiş ilçeleri yer alır. İlçe, 29,33 km²'lik bir alana sahiptir.

Balçova, dağlık bir bölgede yer alır. İlçenin en yüksek noktası 640 metre yüksekliğindeki "Güvercinlik Tepesi"dir. İlçenin batısında ise, Türkiye'nin en büyük ikinci termal tesisleri olan "Agamemnon Termal Kaynakları" yer almaktadır.

Mahalleler

Balçova ilçesi, 6 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Hacıahmetli, Yalı, Çamtepe, Güzeltepe, İnciraltı ve Kavaklıdere'dir.

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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Trabzon Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Oranları