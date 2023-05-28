Bayraklı seçim sonuçları 2023
Bayraklı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Oy kullanacak vatandaşlar aşağıda yer alan bilgilere mutlaka dikkat etmesi gerekiyor.
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
5 - Pusulaları tek zarfa koyun:
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Kullanılmamış oylar ne olur?
Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?
Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.
İzmir'in merkezinde yer alan Bayraklı ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, modern yapıları ve önemli ticari alanlarıyla tanınmaktadır.
Bayraklı ilçesi, antik çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlçenin bulunduğu bölgede MÖ 3000 yılından itibaren yerleşim olduğu bilinmektedir. Antik dönemde Smyrna olarak bilinen ilçe, İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biridir. Smyrna, antik dönemde önemli bir ticaret merkeziydi ve İyonya kültürünün en önemli şehirlerinden biriydi.
Osmanlı döneminde, Bayraklı bir köy olarak bilinirdi ve çoğunlukla tarımla uğraşıldı. 20. yüzyılın başlarında, Bayraklı'da modern yapılar inşa edildi ve ilçe hızla büyüdü.
Bayraklı ilçesi, İzmir'in batısında yer almaktadır. İlçenin batısında Konak, kuzeyinde Buca, doğusunda Bornova ve güneyinde Gaziemir ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 25 km²'dir.
Bayraklı, genellikle dağlık bir bölgede yer alır. İlçenin doğusunda Yamanlar Dağı, batısında Küçük Menderes Nehri ve kuzeyinde Kocaoğlu Gölü yer alır. Ayrıca ilçenin kıyısında İzmir Körfezi bulunmaktadır.
Bayraklı ilçesi, 18 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Ali Fuat Cebesoy, Altınyol, Ataşehir, Bayraklı Merkez, Cumhuriyet, Demirköprü, Doğanlar, Eşrefpaşa, Fevzi Paşa, Gazi, İhsan Alyanak, İnönü, Kıbrıs Şehitleri, Mavişehir, Tepekule, Yeşilyurt ve Zeytinlik'tir.