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2023 İzmir Bergama 2. Tur Seçim Sonuçları

28 Mayıs 2023 İzmir Bergama Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Peki Bergama Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları YSK'dan gelen verilerle anbean Yeni Şafak seçim sayfasında.

13:16 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bergama 2023 seçim sonuçları

Bergama 2023 seçim sonuçları

İzmir Bergama
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen bugün vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 genel
sonuçları ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. İzmir Bergama Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

İzmir Bergama 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.


Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Nüfus cüzdanı olmayanlar oy kullanır mı?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

İzmir Bergama ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in kuzeybatısında yer alan Bergama ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve önemli turistik alanlarıyla bilinmektedir.

Tarih

Bergama ilçesi, antik çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlçenin tarihi, MÖ 6. yüzyıla kadar uzanır ve Bergama Krallığı döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde, Bergama kentinde ünlü tıp merkezleri, tiyatrolar, kütüphaneler ve tapınaklar inşa edilmiştir.

Bergama, Bizans döneminde de önemini korumuştur. İlçe, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdiğinde ise birçok tarihi yapı inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise ilçe modern yapılar ve altyapı yatırımlarıyla gelişmiştir.

Bergama coğrafi durumu

Bergama ilçesi, İzmir'in kuzeybatısında yer almaktadır. İlçenin batısında Aegean Denizi, doğusunda Kozak Dağları ve Güneyinde Bakırçay Vadisi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1,314 km²'dir.

İlçe, genellikle dağlık bir bölgede yer alır. Kuzeydoğusunda Madra Dağı, doğusunda Yunt Dağı ve batısında Samson Dağı bulunmaktadır. Bergama, aynı zamanda Bakırçay Nehri üzerinde bulunmaktadır.

Bergama mahalleleri

Bergama ilçesi, 38 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Ahmetli, Akçaköy, Akçapınar, Aliağa, Arslanlar, Aydınlıkevler, Bölcek, Boyalı, Büyük Yenice, Cumaovası, Çamköy, Çavdarlı, Çayköy, Dervişler, Doğanbey, Eminli, Eskitepe, Gökçeler, Gümüşçay, Gümüşçayır, Güneşli, Hacıhasanlar, Hamdibey, İhsaniye, İsmetpaşa, Kabaağaç, Kavacık, Kozak, Kurudere, Kuruderealtı, Kuruçay, Mecidiye, Mollaköy, Örencik, Sağırlı, Selçuklar, Yeni Yenice ve Yıldırımlı'dır.


Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.

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Trabzon Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Oranları