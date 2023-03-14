İzmir TOKİ kura sonuçları
TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Yeni sosyal konut takvimine göre, 8 Mart'ta başlayan İzmir kuraları 14 Mart 2023 Salı bugün sona erecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde toplam 12 bin 400 konut hak sahiplerini bulacak.
İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?
TOKİ İzmir kura çekilişi bugün (14 Mart 2023 Salı) saat 10.00 itibarıyla yapılmaya başlandı.
İZMİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 15 ilçede, ilk etapta 12.400 adet yapılacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.