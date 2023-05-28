İzmir Buca seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen bugün vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il genel seçim sonuçları 2023 ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. İzmir Buca Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

İzmir Buca 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İzmir Buca ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Buca, tarihi ve doğal güzellikleri, zengin kültürü ve modern yapıları ile tanınır.

Tarih

Buca ilçesi, antik dönemde "Perperene" olarak bilinen bir yerleşim yeri olarak tarihe geçmiştir. İlçe, İzmir'in fethi sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Buca ilçesi, aynı zamanda 19. yüzyılda Türk müziği tarihine damgasını vuran ve ünlü besteciler arasında yer alan Muzaffer İlkar'ın doğduğu yerdir.

Coğrafya

Buca ilçesi, İzmir'in güneyinde yer alır ve yaklaşık 150 km²'lik bir alanı kapsar. İzmir Körfezi'nin batısında yer alır ve doğusunda Bornova, güneyinde Gaziemir, batısında Karabağlar ve kuzeyinde Torbalı ilçeleriyle komşudur. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 65 metredir.

Mahalleler

Buca ilçesi, 34 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Adnan Menderes, Ahmet Taner Kışlalı, Akıncılar, Anadolu, Atatürk, Bahçelievler, Bayındır, Belediye, Bozkurt, Çamlıkule, Çanakkale, Çarşı, Değirmen, Dokuz Eylül, Fevzi Çakmak, Gaziler, Gediz, Gürçeşme, Güzeltepe, Havalimanı, İncirliova, İnönü, Karşıyaka, Koşukavak, Menderes, Mustafa Kemal, Özlüce, Şirinyer, Şirinyurt, Tınaztepe, Ufuk, Yayla, Yenigirne ve Yenikale'dir.

Güncel Nüfus

Buca ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 450.918 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 3.006 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçe, üniversiteler, sanayi tesisleri ve modern konut projeleri gibi birçok faktör nedeniyle, son yıllarda nüfus artış hızı oldukça yüksek seyretmektedir. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %50,5'i erkek, %49,5'i kadındır.

İzmir İlçeleri

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla







