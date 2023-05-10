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İzmir Buca 14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs İzmir Buca seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Ege Bölgesi İzmir Buca seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Buca Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

17:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Buca seçim sonuçları 2023

Buca seçim sonuçları 2023

İzmir Buca
sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen bugün vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il genel
ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. İzmir Buca Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

İzmir Buca Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İzmir Buca ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Buca, tarihi ve doğal güzellikleri, zengin kültürü ve modern yapıları ile tanınır.

Tarih

Buca ilçesi, antik dönemde "Perperene" olarak bilinen bir yerleşim yeri olarak tarihe geçmiştir. İlçe, İzmir'in fethi sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Buca ilçesi, aynı zamanda 19. yüzyılda Türk müziği tarihine damgasını vuran ve ünlü besteciler arasında yer alan Muzaffer İlkar'ın doğduğu yerdir.

Coğrafya

Buca ilçesi, İzmir'in güneyinde yer alır ve yaklaşık 150 km²'lik bir alanı kapsar. İzmir Körfezi'nin batısında yer alır ve doğusunda Bornova, güneyinde Gaziemir, batısında Karabağlar ve kuzeyinde Torbalı ilçeleriyle komşudur. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 65 metredir.

Mahalleler

Buca ilçesi, 34 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Adnan Menderes, Ahmet Taner Kışlalı, Akıncılar, Anadolu, Atatürk, Bahçelievler, Bayındır, Belediye, Bozkurt, Çamlıkule, Çanakkale, Çarşı, Değirmen, Dokuz Eylül, Fevzi Çakmak, Gaziler, Gediz, Gürçeşme, Güzeltepe, Havalimanı, İncirliova, İnönü, Karşıyaka, Koşukavak, Menderes, Mustafa Kemal, Özlüce, Şirinyer, Şirinyurt, Tınaztepe, Ufuk, Yayla, Yenigirne ve Yenikale'dir.

Güncel Nüfus

Buca ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 450.918 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 3.006 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçe, üniversiteler, sanayi tesisleri ve modern konut projeleri gibi birçok faktör nedeniyle, son yıllarda nüfus artış hızı oldukça yüksek seyretmektedir. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %50,5'i erkek, %49,5'i kadındır.

İzmir İlçeleri

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla


İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


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