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İzmir Çeşme 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları

28 Mayıs 2023 İzmir Çeşme Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Peki Çeşme Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları YSK'dan gelen verilerle anbean Yeni Şafak seçim sayfasında.

13:11 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çeşme seçim sonuçları 2023

Çeşme seçim sonuçları 2023

İzmir Çeşme
14 Mayıs 2023 seçimi ile Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirleniyor. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İzmir Çeşme
na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Çeşme YKS
sorgulama ekranı.

İzmir Çeşme 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

İzmir Çeşme ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Ege'nin incisi İzmir'in güzel ilçelerinden biri olan Çeşme, tarihi dokusu, doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve modern yapılarıyla ünlüdür.

Tarih

Çeşme ilçesi, antik dönemde "Kysos" olarak bilinen bir yerleşim yeri olarak tarihe geçmiştir. İlçenin adı, Roma İmparatorluğu döneminde "Aya Yorgi" olarak değiştirilmiştir. İlçe, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. İlçenin tarihi dokusunda, Osmanlı dönemine ait eserler ve antik kalıntılar görülebilir.

Coğrafya

Çeşme ilçesi, İzmir'in batısında yer alır ve yaklaşık 260 km²'lik bir alanı kaplar. İzmir Körfezi'nin batısında, Sakız Adası'na yakın bir konumda yer alır. Ilıca, Dalyan ve Alaçatı gibi ünlü tatil beldelerine sahip olan Çeşme ilçesi, deniz turizmi ve su sporları için popüler bir destinasyondur. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 12 metredir.

Mahalleler

Çeşme ilçesi, 26 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; Alaçatı, Ardicli, Boyalik, Çakabey, Çiftlikköy, Dalyan, Ege Mahallesi, Fahrettin Altay, Hacımemiş, İbrice, İskele Mahallesi, Kale, Kocakarı, Kuyubaşı, Lale, Ovacık, Paşa Limanı, Sakarya Mahallesi, Şifne, Uğurlu, Yalı, Yenimahalle, Yenioba, Yıldızburnu, Yıldızköy ve Yumurcaköy'dir.

Güncel Nüfus

Çeşme ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 47.702 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 183 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçe, turizm ve tarım sektörleriyle ön plana çıkan bir bölge olduğu için, mevsimlik nüfus hareketliliği oldukça yüksektir. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %50,3'ü erkek, %49,7'si kadındır.


Şanlıurfa 2. tur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Şanlıurfa 2. tur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Şanlıurfa 2. tur seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Şanlıurfa’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Şanlıurfa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre Eyyübiye, Haliliye, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Trabzon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları
Trabzon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

Trabzon seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Trabzonlular 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 2023 seçimleri için Trabzon’da 611.823 seçmen 2.156 sandıkta oy kullanıldı. YSK verilerine göre Trabzon 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Trabzon'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Trabzon milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Trabzon seçim sonuçlarına göre Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Sürmene, Dernekpazarı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Trabzon Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Oranları