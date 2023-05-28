Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinon Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden İzmir Çiğli seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Çiğli Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İzmir Çiğli 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları Neler?

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.​​​​​​​

İzmir Çiğli ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Ege'nin incisi İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Çiğli, tarihi dokusu, endüstriyel yapıları ve modern konut projeleriyle öne çıkıyor.

Çiğli, antik dönemde "Karkınos" olarak bilinen bir yerleşim yeri olarak tarihe geçmiştir. İlçenin tarihi dokusunda, Roma İmparatorluğu dönemine ait eserler ve antik kalıntılar bulunmaktadır. İlçe, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. İlçenin yakın tarihinde, İzmir'in büyükşehir olmasıyla birlikte ilçe sınırları da genişlemiş ve endüstriyel yapılarla birlikte modern konut projeleri de inşa edilmiştir.

Çiğli ilçesi, İzmir'in kuzeybatısında yer alır ve yaklaşık 325 km²'lik bir alanı kaplar. İzmir Körfezi'nin doğusunda, Karşıyaka ve Bornova ilçeleri arasında konumlanmıştır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 61 metredir. İlçenin coğrafyası, kıyı kesiminde düz, iç kesimlerinde ise hafif engebeli arazilerden oluşur.

Çiğli ilçesi, 43 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; 23 Nisan, Adatepe, Ağıl, Aktepe, Akçaova, Aliağa, Altındağ, Anadolu, Atatürk, Bahçelievler, Balatçık, Barış, Belevi, Bostanlı, Cennetçeşme, Çaltı, Çamkule, Çiğli, Doğanlar, Dokuz Eylül, Egekent, Emrez, Esentepe, Fatih, Fevzipaşa, Güzelhisar, Gölcük, Gürçeşme, Halkapınar, Hürriyet, İnönü, Kavaklıdere, Kemer, Kışla, Mavişehir, Mehmet Akif, Örnekköy, Sakarya, Uğur Mumcu, Ulukent ve Yenice'dir.

Çiğli ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 472.315 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 1.450 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %50,1'i erkek, %49,9'u kadındır.



