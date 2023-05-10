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İzmir Çiğli Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İzmir Çiğli Seçim Sonuçları 2023: Çiğli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonucu Oy Oranı 14 Mayıs İzmir Çiğli seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Ege Bölgesi İzmir Çiğli seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Çiğli Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

17:23 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çiğli seçim sonuçları 2023

Çiğli seçim sonuçları 2023

Türkiye pazar günü
için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinon Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden
sorgulamasına başladı. Çiğli Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem
ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İzmir Çiğli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları Neler?

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.​​​​​​​

İzmir Çiğli ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Ege'nin incisi İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Çiğli, tarihi dokusu, endüstriyel yapıları ve modern konut projeleriyle öne çıkıyor.

Çiğli, antik dönemde "Karkınos" olarak bilinen bir yerleşim yeri olarak tarihe geçmiştir. İlçenin tarihi dokusunda, Roma İmparatorluğu dönemine ait eserler ve antik kalıntılar bulunmaktadır. İlçe, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. İlçenin yakın tarihinde, İzmir'in büyükşehir olmasıyla birlikte ilçe sınırları da genişlemiş ve endüstriyel yapılarla birlikte modern konut projeleri de inşa edilmiştir.

Çiğli ilçesi, İzmir'in kuzeybatısında yer alır ve yaklaşık 325 km²'lik bir alanı kaplar. İzmir Körfezi'nin doğusunda, Karşıyaka ve Bornova ilçeleri arasında konumlanmıştır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 61 metredir. İlçenin coğrafyası, kıyı kesiminde düz, iç kesimlerinde ise hafif engebeli arazilerden oluşur.

Çiğli ilçesi, 43 mahalleden oluşur. Bu mahalleler sırasıyla; 23 Nisan, Adatepe, Ağıl, Aktepe, Akçaova, Aliağa, Altındağ, Anadolu, Atatürk, Bahçelievler, Balatçık, Barış, Belevi, Bostanlı, Cennetçeşme, Çaltı, Çamkule, Çiğli, Doğanlar, Dokuz Eylül, Egekent, Emrez, Esentepe, Fatih, Fevzipaşa, Güzelhisar, Gölcük, Gürçeşme, Halkapınar, Hürriyet, İnönü, Kavaklıdere, Kemer, Kışla, Mavişehir, Mehmet Akif, Örnekköy, Sakarya, Uğur Mumcu, Ulukent ve Yenice'dir.

Çiğli ilçesi, son nüfus sayımı olan 2020 yılı verilerine göre, 472.315 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu, km² başına 1.450 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçenin nüfus yapısı incelendiğinde ise, %50,1'i erkek, %49,9'u kadındır.


İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2023 seçimleri için İzmir’de 3.441.036 seçmen 9.877 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre İzmir 28 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına seçim 2023 sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde İzmir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İzmir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İzmir ittifak seçim sonuçları Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Çiğili, Torbalı Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve İzmir milletvekili dağılımı.


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