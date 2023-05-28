İzmir Foça seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen bugün vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitt. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 genel seçim sonuçları ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. İzmir Foça Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

İzmir Foça 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

İzmir Foça ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in kuzeyinde yer alan Foça, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir.

Foça, antik dönemde Fokaia adıyla anılmış ve İyonya'nın on iki şehrinden biri olarak bilinmiştir. M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Fokaia, ticari faaliyetleriyle önemli bir liman şehri haline gelmiştir. İranlılar, Lidyalılar ve Perslerin ardından Makedonyalılar tarafından ele geçirilen Fokaia, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuştur. Osmanlı döneminde ise Foça, İzmir'e bağlı bir kaza haline gelmiştir.

Foça, İzmir'in kuzeyinde yer alır ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Doğusunda Manisa'nın Akhisar ilçesi, batısında Karaburun Yarımadası, güneyinde İzmir'in Aliağa ilçesi ile komşudur. İlçenin doğal güzellikleri arasında güzel plajları, koyları, tarihi kalıntıları ve doğal parkları sayılabilir.

Foça ilçesi, toplam 12 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla: Cumhuriyet, Eski Foça, Gerenköy, Güvercinlik, Hacımemiş, Kozbeyli, Sakarya, Selçuk, Yeşilbahçe, Yenifoça, Yenimahalle ve Yeniköy'dür. İlçenin merkezi, Yenifoça Mahallesi'dir.

2021 yılı verilerine göre, Foça'nın nüfusu yaklaşık 34.000'dir. İlçe nüfusu, turizm sezonunda artış göstermektedir. Foça, özellikle yaz aylarında birçok turistin ziyaret ettiği popüler bir tatil bölgesidir.

Foça, tarihi ve doğal güzellikleriyle İzmir'in önemli ilçelerinden biridir. Deniz turizmi, plajları, tarihi kalıntıları, doğal parkları ve lezzetli yemekleriyle ziyaretçilerine keyifli bir tatil imkanı sunar.







