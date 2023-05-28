İzmir Gaziemir seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 seçimi ile Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirleniyor. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İzmir Gaziemir İttifak seçim sonuçlarına ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Gaziemir YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

İzmir Gaziemir 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3 AK Parti % 28.7 HDP % 11,5 İYİ Parti % 10,9 MHP % 6,3

İzmir Gaziemir ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in güneydoğusunda yer alan Gaziemir ilçesi, kentin en hızlı gelişen bölgelerinden biridir. Tarihi geçmişi oldukça zengin olan ilçe, bugün modern yapıları, geniş caddeleri ve yeşil alanları ile dikkat çekmektedir.

Gaziemir ilçesi, antik dönemde İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Nif Nehri'nin ağzında bulunan bir liman kenti olan Nif (Neontichos) kentinin yakınlarına kurulmuştur. Antik dönemdeki adı Kaş isimli bir kentle çevrili olan Gaziemir, daha sonra Türklerin bölgeye gelmesiyle birlikte ismini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır.

Gaziemir ilçesi, İzmir şehir merkezine yaklaşık 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Yüzölçümü 95 kilometrekare olan ilçenin kuzeyinde Bornova, doğusunda Karşıyaka, güneyinde Torbalı ve Menderes ilçeleri, batısında ise Bayraklı ilçesi yer almaktadır. İlçenin batısında İzmir Körfezi yer alırken, güneyinde Büyük Menderes Nehri bulunmaktadır.

Gaziemir ilçesi, 34 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin merkezinde yer alan bazı mahalleler şöyledir: Gaziemir Merkez, Şirinyer, Ata Sanayi, Esenyalı, Menderes, Gaziemir Emlak Konutları, Fevzi Çakmak, İstasyon, İnönü, İstiklal, Karabağlar, Kazımdirik, Ulukent ve Yenigirne.

Gaziemir ilçesinin nüfusu, son yıllarda hızla artmaktadır. 2000 yılında 97.000 olan nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 184.000'e yükselmiştir. İlçe nüfusunun artmasında, sanayi tesislerinin çoğalması ve iş imkanlarının artması gibi faktörler etkili olmuştur. Ayrıca, İzmir'in diğer ilçelerine göre daha uygun fiyatlı konutların bulunması da ilçenin nüfus artışında etkili olmuştur.



