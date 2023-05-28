Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. Cumhurbaşkanı Seçimi 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinon Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden İzmir Güzelbahçe seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Güzelbahçe Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

İzmir Güzelbahçe 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3

AK Parti % 28.7

HDP % 11,5

İYİ Parti % 10,9

MHP % 6,3

İzmir Güzelbahçe ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir Güzelbahçe ilçesi, İzmir'in güneybatısında yer alan bir ilçedir. Tarihi bakımdan oldukça zengin olan bu ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve denizi ile dikkat çeker. İlçe sınırları içerisinde yer alan mahalleler, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kendilerine özgü kültürleriyle ilgi çeker.

Tarihi bakımdan oldukça zengin olan Güzelbahçe ilçesi, antik dönemlerden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe sınırları içerisinde yer alan Kalamiş Antik Kenti, Ilıca Hamamı, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, tarihi camiler ve kiliseler, Güzelbahçe'nin zengin tarihini yansıtır.

Güzelbahçe ilçesi, İzmir'in batısında yer almaktadır. İlçe, kuzeyde Gaziemir, doğuda Konak, batıda Menderes ve güneyde Ege Denizi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 79,53 km²'dir ve deniz seviyesinden yüksekliği 10 metredir. İlçede, geniş kumsalları, doğal limanları ve denizi ile dikkat çeken Güzelbahçe Koyu yer alır.

Güzelbahçe ilçesinde 16 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler, tarihi dokuları, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve kendilerine özgü yapılarıyla ilgi çeker. İlçenin merkezi konumundaki Güzelbahçe Mahallesi, adını ilçeye ismini veren güzel bahçeleriyle ünlüdür. Diğer mahalleler arasında Urla Yolu Mahallesi, Barbaros Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, İnkılap Mahallesi, Kavaklıdere Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesi yer alır.

Güzelbahçe ilçesinin nüfusu, 2021 yılı itibarıyla 56.128'dir. İlçenin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Nüfusun büyük bir bölümü şehir merkezinde yaşamaktadır. İlçenin ekonomisi, tarım, turizm ve hizmet sektörüne dayanır. Özellikle yaz aylarında ilçeye turist akını yaşanır ve bu durum, ilçenin ekonomisine önemli katkı sağlar.



