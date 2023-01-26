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İzmir hava durumu
Meteorolojiden yapılan uyarıda İzmir’de bu gece saatlerinde itibaren beklenen yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceği, kıyı şeridinde ise hortum riski olduğu ifade edildi.
İzmir’de bu gece saatlerinden itibaren beklenen yağışla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden uyarı geldi.
Çok kuvvetli ve yerel olarak aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli fırtına, dolu yağışının da yaşanabileceği belirtilen açıklamada, kıyı şeridinde hortum riskinin olduğu ifade edildi.