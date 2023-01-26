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İzmir için sel ve hortum uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sağanak yağışlı fırtına uyarısı yaptı. AFAD da kısa mesaj ile yurttaşlara tedbirli olunması konusunda bilgilendirme geçti. Meteoroloji İzmir hava durumu tahminlerine göre, il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir'in güneybatısındaki Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk gibi ilçelerde yerel olarak aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

17:50 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İzmir hava durumu

İzmir hava durumu

Meteorolojiden yapılan uyarıda İzmir’de bu gece saatlerinde itibaren beklenen yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceği, kıyı şeridinde ise hortum riski olduğu ifade edildi.

İzmir’de bu gece saatlerinden itibaren beklenen yağışla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden uyarı geldi.

İzmir'de hangi ilçelerde yağış bekleniyor?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir’in
Ödemiş, Kiraz
ve
Beydağ
gibi doğu ilçelerinde kuvvetli, bu ilçeler dışında İzmir il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir'in güneybatısındaki
Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı
ve
Selçuk
gibi ilçelerde yerel olarak aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Çok kuvvetli ve yerel olarak aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli fırtına, dolu yağışının da yaşanabileceği belirtilen açıklamada, kıyı şeridinde hortum riskinin olduğu ifade edildi.


İzmir TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
İzmir TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

İzmir TOKİ kura sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Beşinci etap TOKİ kura çekimleri 20 Aralık'ta Yozgat ve Rize’den başladı. 2 Ocak itibariyle Ankara ve Hatay kuraları çekildi. İzmir TOKİ konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de 12 bin 400 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipler çekilen kura sonucu ile belli olacak. İzmir TOKİ kura sonuçlarına ilişkin tarih ise henüz açıklanmadı. Peki TOKİ İzmir kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

#izmir
#izmir hava durumu
#meteoroloji
1 saat önce
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İzmir için sel ve hortum uyarısı geldi
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