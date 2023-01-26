İzmir TOKİ kura sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Beşinci etap TOKİ kura çekimleri 20 Aralık'ta Yozgat ve Rize’den başladı. 2 Ocak itibariyle Ankara ve Hatay kuraları çekildi. İzmir TOKİ konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de 12 bin 400 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipler çekilen kura sonucu ile belli olacak. İzmir TOKİ kura sonuçlarına ilişkin tarih ise henüz açıklanmadı. Peki TOKİ İzmir kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.