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İzmir İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023

2023 Kurban Bayramının idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde İzmir imsak, sabah ve akşam ezanı vakitleri araştırılıyor. Bu sene arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Arefe günü orucunun sevabından istifade etmek isteyenler bu kutlu günde oruç tutmakta. İmsak, iftar vakti, sabah ve akşam ezan saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 İzmir imsak, sabah ezanı ve namaz vakitleri.

16:07 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İzmir namaz vakitler 2023

İzmir namaz vakitler 2023

İzmir imsak ve iftar vakti, İzmir ezan ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için
Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü İzmir imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit İzmir namaz vakitleri şöyle:

İzmir imsak vakti, iftar vakti ve namaz vakitleri

Diyanete verilerine göre İzmir imsak vakti, iftar vakti ve namaz vakitleri haberimizde. 27 Haziran Salı İstanbul’da imsak vakti saat 3:52’de giriyor. İstanbul akşam ezanı vakti ise 20:46. İstanbul imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü nedir?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).



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Malatya İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023