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İzmir Arefe Orucu İftar Vakti - İzmir Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

2023 Kurban Bayramının idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde İzmir iftar vakti, namaz vakitleri ve akşam ezanı saatleri araştırılıyor. Bu sene arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geldi. Arefe günü orucunun sevabından istifade etmek isteyenler bu kutlu günde oruç tutmakta. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 2023 kurban bayramı arefe günü İzmir imsak vakti, akşam ezanı saati ve 5 vakit İzmir namaz vakitleri şöyle:

11:40 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İzmir namaz vakitler 2023

İzmir namaz vakitler 2023

Diyanete verilerine göre İzmir akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günü idrak edilmekte. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için
Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü İzmir akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit İzmir namaz vakitleri şöyle:

İzmir iftar vakti ne zaman?

Diyanete verilerine göre İzmir imsak vakti, iftar vakti ve namaz vakitleri haberimizde. 27 Haziran Salı İstanbul’da imsak vakti saat 3:52’de girdi. İstanbul akşam ezanı vakti ise 20:46. İstanbul imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü nedir?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).


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