İzmir Kınık seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 genel seçim sonuçları ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. İzmir Kınık Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

İzmir Kınık Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Yurt dışında kullanılan oylar seçimleri nasıl etkiliyor?

75 ülkede sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'tan 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurtdışı oyları 2018'de birçok ilde milletvekili dağılımını belirledi. Seçmenin kısıtlı sayıda olduğu illerde bin, 2 bin oyla seçim sonucu değişebiliyor bu noktada yurtdışı oyları da önemli. İllerin toplam seçmen içindeki seçmen oranı neyse oylar da ona göre dağıtılıyor.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Cumhur İttifakı partileri hangileri?

Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" cephesinde yer alan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, "Cumhur İttifakı" adı altında seçimlere katılacaklarını ve cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın protokolü 4 Mayıs 2018'de YSK'ya teslim edildi.

Millet İttifakı partileri hangileri?

Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" cephesinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldılar. Ancak partiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adaylarını destekleme kararı almışlardır. Şayet seçimin ikinci tura kalması hâlinde ittifakın adayının etrafında toplanacaklarını belirtmişlerdir. Adı "Millet İttifakı" olarak belirlenen ittifakın protokolü 5 Mayıs 2018'de YSK'ya verildi.

İzmir Kınık ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in kuzeydoğusunda yer alan Kınık ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir bölgedir. İzmir'in ilçelerinden biri olan Kınık, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunmaktadır.

Kınık ilçesi tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır. İzmir'in Bergama ilçesinin antik kenti olan Pergamon, Kınık'ın tarihi ve kültürel değerlerinin en önemlilerindendir. İlçe sınırları içerisinde yer alan Kızıl Avlu, Athena Tapınağı, Zeus Altarı, Tiyatro, Serapis Tapınağı gibi antik yapılar turistler tarafından ilgiyle gezilmektedir.

Kınık, İzmir'in kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçe toprakları, Bakırdağ, Yunt Dağı ve Madra Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Doğal güzellikleri, yaylaları ve tarihi yapılarıyla zengin bir bölge olan Kınık, aynı zamanda tarım alanında da gelişmiştir. İlçede başta zeytin olmak üzere, fındık, üzüm, pamuk, tahıl ve sebzecilik yapılmaktadır.

Kınık ilçesi, 25 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler arasında en kalabalık olanları Sancaklı, Akçaköy, Balcı, Uzunlar, Bahçecik, İsabeyli, Şehitler, Yeşilyurt, Ortaklar, Çamköy, Akkaya, Kavacık, Çukurköy, Gökçen, Kınık, Kocadağ ve Çerçioğlu mahalleleridir. Kınık ilçesi nüfusu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 26.934'dür. İlçenin nüfusu, son yıllarda artış göstermiştir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 58 kişi olarak hesaplanmaktadır.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

CHP % 41,3 AK Parti % 28.7 HDP % 11,5 İYİ Parti % 10,9 MHP % 6,3



