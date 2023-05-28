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İzmir Menderes 2. Tur Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

28 Mayıs 2023 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Peki Menderes Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları YSK'dan gelen verilerle anbean Yeni Şafak seçim sayfasında.

13:10 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Menderes Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

Menderes Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

İzmir Menderes seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 seçimi ile Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından
ve Milletvekili
açıklanacak. 14 Mayıs İzmir Menderes
na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Menderes YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

İzmir Menderes 2. Tur Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona eriyor. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.


Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

E-Devlet üzerindene seçmen sorgulama nasıl yapılır?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi – kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

2018 İzmir Menderes Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

  • Muharrem İnce oyların yüzde 50,54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38.14’ünü aldı. 2018 Menderes Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Meral Akşener oyların yüzde 6.36’sını, Selahattin Demirtaş oyların yüze 4,23’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,46’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,27’sini aldı.

2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muharrem İnce oyların yüzde 54’ünü alırken, Recep Tayyip Erdoğan İzmir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 32.9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6.3’ünü, Selahattin Demirtaş oyların yüze 6’sını Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 İzmir milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı İzmir oy oranı % 53 olurken, CHP 14, İYİ Parti ise 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 35’ini alarak AK Parti 8, MHP 2 milletvekili çıkardı. HDP de İzmir’den 2 milletvekili çıkardı.

2018 İzmir'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  • CHP % 41,3
  • AK Parti % 28.7
  • HDP % 11,5
  • İYİ Parti % 10,9
  • MHP % 6,3
İzmir Menderes ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

İzmir'in güneybatısında yer alan Menderes ilçesi, 1984 yılında Buca ilçesinden ayrılarak ilçe statüsü kazanmıştır. İlçenin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimcileri, M.Ö. 3000 yıllarında bölgede yaşamış Lidyalılar olmuştur. İlçe, Lidyalılardan sonra Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Menderes ilçesi, İzmir'in batısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 620 km²'dir ve deniz kıyısında yer alır. İlçe, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir bölgedir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı da bu ilçede yer almaktadır.

Menderes ilçesi, 36 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akçaköy, Altınyurt, Aşağıköy, Bayındır Mahallesi, Beyler, Büyükçiğli, Çaltı, Çamköy, Çaybaşı, Çiçekli, Değirmenli, Doğançay, Doğanlar, Gümüldür, İlyaslar, Kuyucak, Küçükçiğli, Maltepe, Menderes Merkez, Pancar, Sancaklı, Selçukkıran, Serinyol, Şirinkuyu, Uzundere, Yamanlar, Yeniköy, Yeşilova, Yeşilyurt, Yılanlı, Yusuflu, Zeytinköy, Zeytinşakran, Zeytintabak.

Güncel verilere göre Menderes ilçesi nüfusu, 2021 yılı itibariyle 146.963 kişidir. İlçe, İzmir'in diğer ilçelerine göre nüfus bakımından daha küçüktür. Ancak, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmiş olması, bölgenin ekonomisine olumlu katkı sağlamaktadır.

İzmir Kemalpaşa 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları
İzmir Kemalpaşa 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları

28 Mayıs 2023 İzmir Kemalpaşa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Peki Kemalpaşa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları YSK'dan gelen verilerle anbean Yeni Şafak seçim sayfasında.


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Trabzon Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Oranları