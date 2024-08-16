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İzmir duman altında! Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı: Yangında son durum ne?

İzmir orman yangınında son durum... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangından çıkan dumanlar ise şehir merkezini kaplarken, yangın şehrin her ilçesinden görülüyor. Peki, yangında son durum ne? İzmir orman yangını söndürüldü mü? İzmir orman yangını neden çıktı, hasar kayıp var mı? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

11:58 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
İzmir orman yangını
İzmir orman yangını

İzmir'de orman yangını çıktı. Yangın dün akşam sat 21.10'da Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevlere ilk müdahale 21.15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca çalışma yürüttü. Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi.

İzmir Karşıyaka orman yangını neden çıktı?

Yamanlar Karatepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir orman yangını söndürüldü mü, yangında son durum ne?

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.




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