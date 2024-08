Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Şu ana kadar 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında. 27'sine müdahale sürüyor. Sabah itibarıyla sadece Bolu ve Manisa'da yangın vardı. Çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları alevlendirdi. Bolu'da anızdan kaynaklı yangın çıktı. Yangını başlatanlar gözaltında şu an. İzmir Karşıkaya'da yangın haberi aldık. 3 kişinin piknik amacı yakmış oldukları ateşten. Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması nedeniyle 17 ev yandı. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek unsur yok. İzmir Ödemiş iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. İnanılmaz bir rüzgar var. Yangınların tamamında can kaybı yok. En çok bizi endişeye sevk eden Aydın Bozdağan yangını. " dedi.