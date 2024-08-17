İzmir'de orman yangını çıktı. Yangın 15 Ağustos akşamı saat 21.10'da Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevlere ilk müdahale 21.15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca çalışma yürüttü. Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi. Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

İzmir Karşıyaka orman yangını neden çıktı?

Yamanlar Karatepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir orman yangını söndürüldü mü, yangında son durum ne?

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Tarım ve Orman Bakanı'ndan İzmir Orman Yangını Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Şu ana kadar 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında. 27'sine müdahale sürüyor. Sabah itibarıyla sadece Bolu ve Manisa'da yangın vardı. Çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları alevlendirdi. Bolu'da anızdan kaynaklı yangın çıktı. Yangını başlatanlar gözaltında şu an. İzmir Karşıkaya'da yangın haberi aldık. 3 kişinin piknik amacı yakmış oldukları ateşten. Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması nedeniyle 17 ev yandı. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek unsur yok. İzmir Ödemiş iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. İnanılmaz bir rüzgar var. Yangınların tamamında can kaybı yok. En çok bizi endişeye sevk eden Aydın Bozdağan yangını. " dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İzmir Orman Yangını Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde; Sancaklı mahallesinde 170 , Doğançay mahallesinde 500, Zübeyde mahallesinde 50, Onur mahallesinde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın İzmir Orman Yangını Açıklaması

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka'daki yangın hakkında, "Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."



