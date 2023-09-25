Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişininde yaralandığı öğrenildi.

adliyesi önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.