İzmir'de duruşma öncesi restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var
İzmir Adliyesi yakınlarında gelen silah sesleri ekipleri alarma geçirdi. Adliye önündeki restoranda iki grubun silahlı çatışmaya girdiği öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişininde yaralandığı öğrenildi.
adliyesi önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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2 saat önce