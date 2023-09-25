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İzmir Adliyesi önünde silah çatışma: Ölü ve yaralılar var

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı.

13:36 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İzmir'de duruşma öncesi restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de duruşma öncesi restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir Adliyesi yakınlarında gelen silah sesleri ekipleri alarma geçirdi. Adliye önündeki restoranda iki grubun silahlı çatışmaya girdiği öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişininde yaralandığı öğrenildi.
adliyesi önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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