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Anne ile oğlunun 'torun' kavgasında kasalar havada uçtu!

Ataşehir'de iddiaya göre torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

11:38 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Anne ile oğlunun “torun” kavgası

Anne ile oğlunun “torun” kavgası

Olay, önceki gün
Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi. İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

Esenyurt tekel bayi saldırısı soruşturmasında son durum gelişmesi. İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetmişti. Tekel bayi cinayetinde 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Tekel bayii saldırısında kim tutuklandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.


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