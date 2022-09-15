Özgün İzmirde TOKİ evleri nerelerde yapılacak?
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İzmir'de TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

İzmirli vatandaşlar TOKİ başvurusu yapmak için TOKİ evlerinin hangi bölgelerde yapılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, TOKİ başvuru şartları netleşmiş oldu. 81 ilde yapılacak olan TOKİ konutları arasında İzmir TOKİ evleri de araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, TOKİ İzmir evleri nerelerde yapılacak, İzmir'de TOKİ hangi ilçe ve mahallelerde inşa edilecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir TOKİ evlerinin yapılacağı ilçeler: İzmir TOK konutları nerede, hangi ilçe ve mahallelerde yapılacak?
İzmir TOKİ yapılacak ilçeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. 14 Eylül 2022'den Ekim ayının sonuna kadar sürecek başvurularda, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, hangi ilçelerde ev yapılacağını araştırıyor. İzmir TOKİ yapılacak ilçeler - Sosyal Konut Projesi İzmir'de hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?

İZMİR TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Başvurular 14 EYLÜL - 31 EKİM 2022 tarihleri arasında alınacak.

TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)
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TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)

İZMİR'DE KAÇ ADET TOKİ EVİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

İzmir'de 10 ilçede TOKİ konutu yapılacak. İşte o ilçeler:

ALİAĞA

BERGAMA

DİKİLİ

GÜZELBAHÇE

KİRAZ

MENEMEN

İZMİR MERKEZ

SEFERİHİSAR

TORBALI

URLA

TOKİ İZMİR'DE HANGİ İLÇEYE KAÇ EV YAPILACAK?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN

İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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Ayı kampçıların yiyeceklerini yedi

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