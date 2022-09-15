İzmir'de TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. 14 Eylül 2022'den Ekim ayının sonuna kadar sürecek başvurularda, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, hangi ilçelerde ev yapılacağını araştırıyor. İzmir TOKİ yapılacak ilçeler - Sosyal Konut Projesi İzmir'de hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
İZMİR TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022
Başvurular 14 EYLÜL - 31 EKİM 2022 tarihleri arasında alınacak.
İZMİR'DE KAÇ ADET TOKİ EVİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
İzmir'de 10 ilçede TOKİ konutu yapılacak. İşte o ilçeler:
ALİAĞA
BERGAMA
DİKİLİ
GÜZELBAHÇE
KİRAZ
MENEMEN
İZMİR MERKEZ
SEFERİHİSAR
TORBALI
URLA
TOKİ İZMİR'DE HANGİ İLÇEYE KAÇ EV YAPILACAK?
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN