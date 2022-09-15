İzmir'de TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. 14 Eylül 2022'den Ekim ayının sonuna kadar sürecek başvurularda, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, hangi ilçelerde ev yapılacağını araştırıyor. İzmir TOKİ yapılacak ilçeler - Sosyal Konut Projesi İzmir'de hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?

İZMİR TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Başvurular 14 EYLÜL - 31 EKİM 2022 tarihleri arasında alınacak.

ÖZGÜN TOKİ BAŞVURU EKRANI (turkiye.gov.tr e-Devlet Sosyal Konut ve İşyeri Başvurusu)

İZMİR'DE KAÇ ADET TOKİ EVİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

İzmir'de 10 ilçede TOKİ konutu yapılacak. İşte o ilçeler:

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ALİAĞA

BERGAMA

DİKİLİ

GÜZELBAHÇE

KİRAZ

MENEMEN

İZMİR MERKEZ

SEFERİHİSAR

TORBALI

URLA

TOKİ İZMİR'DE HANGİ İLÇEYE KAÇ EV YAPILACAK?

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