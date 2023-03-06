İzmir TOKİ kura çekiliş tarihleri araştırılıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre çekiliyor. Sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile başladı. İzmir TOKİ kura sonuçları gündemde yer alan konular arasında. Türkiye’nin üçüncü büyük nüfusa sahip olan ilde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken İzmir kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

İzmir TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini duyurdu.Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400 konutun kuraları çekilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Adana kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ çekiliş sonuçları, sonuçların noter huzurunda belirlenmesinin ardından Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için TC Kimlik Numarası yeterli olacak.

TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363, Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.

TOKİ izmir konutları nerede?

TOKİ sosyal konut projesinin İzmir'de hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa 1000, Bergama 500, Dikili 1000, Güzelbahçe 750, Kiraz 271, Menemen 1000, Merkez 6 bin 279, Seferihisar 500, Torbalı 500 ve Urla ilçesine 300 konut yapılacak.

TOKİ konutları ne zaman yapılacak, kaç yılda teslim edilecek?

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: " 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. "

TOKİ konut başvuru sayısı ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

TOKİ başvurusu en çok hangi ilden oldu?