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İzmirde deprem yardım merkezleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1121 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Türkiye genelinde deprem bölgelerine yardım için seferberlik başlamış durumda. Peki İzmirde deprem yardım toplama ve gönderme merkezleri nerede?

16:49 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İzmir'de deprem yardım toplama yerleri

İzmir'de deprem yardım toplama yerleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

İzmirde deprem yardım merkezleri

İzmir’de deprem bölgelerine yardım göndermek isteyenler, acil ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı ve uyku tulumu bağışlarını Gaziemir Fuar İzmir’de kabul edilecek.

AFAD: Can kaybı 1014 oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, son bilgileri paylaştı: "Tüm illerimizde ekipler sahada, devletimizin tüm imkanları sahada, aldığımız en son bilgi 1121 vatandaşımızı kaybettik, 7 bin 634 yaralımız var. Yıkık bina sayımız 2 bin 834. Ülke olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz.

Oradaki vatandaşlarımızı daha da tedirgin edecek paylaşımlar yapanlar var. Sosyal medyada dolaşan deprem olacak gibi iddialar var bunlar akıl dışı, bilim dışı iddialardır. Nerede hangi noktada hangi büyüklükte deprem olacağını söylemek mümkün değildir.

Çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra 120’nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Tabii doğal olarak ülkemizin başka yerlerinde de her gün olduğu gibi depremler meydana geliyor. Günde 60- 70 deprem kaydediyoruz. Bunlar normaldir."


İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği
İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Adana, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa illerinde de büyük hasara ve can kaybına yol açtı. Depremin ardından İstanbul’un birçok ilçe belediyelerinde yardım seferberliği başladı. Depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı. Yardımlar AFAD koordinasyonunda Kızılay aracılığı ile gönderilecek. Peki İstanbul'da Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören, Tuzla, Eyüp, Kadıköy, Fatih, Başakşehir, Şişli, Bağcılar, Zeytinburnu, Kağıthane, Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Sultangazi’de deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri neresi? Detaylar haberimizde.



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#izmir deprem yardım yerleri
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İzmirde deprem yardım merkezleri
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