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İzmir’de feribot ücretlerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekilerek, deniz ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için hazırlanan yeni tarifedeki zam oranının ortalama yüzde 34’te tutulduğu, en çok biniş yapan binek otomobillerin geçiş ücretinin ise yüzde 23 artırıldığı bildirildi. Peki İzmir’de feribot ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar.

17:58 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir’de feribot ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İzmir’de feribot ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışla beraber UKOME’de oy birliği ile alınan karar istikametinde arabalı vapur ücretlerine zam yaptı.

İZMİR’DE FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) oy birliği ile alınan kararla İZDENİZ bünyesindeki araba vapurların ücret tarifesini güncelledi. 22 Temmuz Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesiyle; motosiklet biniş ücreti 20 TL’den 30 TL’ye, otomobil biniş ücreti 65 TL’den 80 TL’ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL’den 185 TL’ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL’den 400 TL’ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL’den 700 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan gemilere biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmıyor. Bisikletli yolcular ise 5 kuruş biniş ücret ödemeye devam edecek. Farklı kentlerdeki deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerle karşılaştırıldığında ise mil başına en düşük taşıma ücretinin İzmir’de uygulandığı belirtildi.

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşınan her araç için yaklaşık iki araç taşıma bedeli kadar sübvansiyon sağlayacağını da açıkladı.



#İzmir
#feribot ücretleri
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#UKOME
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İzmir’de feribot ücretlerine zam