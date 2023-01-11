Özgün İzmirin Konak, Balçova, Bornova ilçeleri sele teslim oldu
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İzmir'in Konak, Balçova, Bornova ilçeleri sele teslim oldu

İzmir'in Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Konak ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden bir kamu binasının arka girişindeki duvar çöktü. Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu. Sağanak yağışın aralıklarla öğleye kadar devam edeceği öğrenildi. İşte İzmir, Konak, Balçova, Bornova 11 Ocak hava durumu bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir’de hava nasıl? Konak, Balçova, Bornova 11 Ocak hava durumu yağış var mı?
İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi rögarların taşması nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı.

İzmir hava durumu
İzmir hava durumu

Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. Motosiklet sürücüsü Melih Tenekeli, her yağmurda caddenin sular altında kaldığını, defalarca yetkililere çağrıda bunduklarını, ancak bir çözüm üretilmediğini söyledi. Sağanak yağışın aralıklarla öğleye kadar devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, Konak ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden bir kamu binasının arka girişindeki duvar çöktü.

Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

İzmir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için İzmir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 13 Ocak 2023 Cuma İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 14 Ocak 2023 Cumartesi İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 15 Ocak 2023 Pazar İzmir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.

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