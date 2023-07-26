Jorginho kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orta sahaya takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe’ye İngiltere'den bir öneride bulunuldu. Arsenal, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Chelsea'den transfer edilen Jorginho için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu ise menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Peki Jorginho kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

JORGİNHO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jorginho, 20 Aralık 1991'de Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde doğmuştur. Tam adı Jorge Luiz Frello Filho'dur. Futbol kariyerine Brezilya'da başlamış olmasına rağmen, İtalya'da profesyonel futbol yaşamını sürdürmüştür.

Kariyeri boyunca ilk önemli takımı Hellas Verona'dır. Daha sonra Napoli'ye transfer olarak İtalyan futbolunun en üst seviyesi olan Serie A'da büyük başarılar yaşamıştır. Napoli ile birlikte önemli bir takım lideri ve orta saha oyuncusu olarak dikkat çekmiştir.

2018 yılında ise İngiliz Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer olmuştur. Chelsea ile birçok başarı elde etmiş ve önemli bir oyuncu olmuştur. Jorginho, Chelsea'de ve İtalya Milli Takımı'nda etkileyici bir performans gösterdi. Chelsea'de 50 maçta forma giydi ve 3 gol attı. İtalya Milli Takımı'nda ise 15 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'nin Real Madrid'i 1-0 yenmesinde kilit rol oynadı.

Jorginho 2022-2023 sezonunda Arsenal’a transfer oldu. 2022/23 sezonunda toplam 41 resmi müsabakaya çıkan Jorginho, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 31 yaşındaki önlibero 4 mücadelede ise sarı kart gördü.







