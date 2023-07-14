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Arsenal, Ajax’tan Jurrien Timber’ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ajax’dan Hollandalı genç savunmacı Jurrien Timber’ı kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar, Jurrien’i Arsenal’e getirdikleri için çok mutlu oldukları ve uzun süredir hayranlık duydukları bir oyuncu olduğunu aktardı. Peki Jurrien Timber kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

17:52 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Jurrien Timber kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Jurrien Timber kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İngiliz temsilcisi Arsenal, Ajax’dan 22 yaşındaki savunmacı Jurrien Timber’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise transferle ilgili, "Sistemimize uyum sağlayacak ve kadroya çok fazla kalite katacak, çok yönlü bir genç defans oyuncusu, Jurrien genç bir oyuncu ama şimdiden çok şey başardık" ifadelerini kullandı. Peki Jurrien Timber kimdir? İşte detaylar.

JURRİEN TİMBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Jurrien Timber, 17 Haziran 2001 tarihinde Hollanda'nın doğuştan gelen futbolcusudur. Genellikle defansif orta saha veya sağ bek mevkisinde oynamaktadır.

Timber, 2018 yılından bu yana Ajax Amsterdam'ın alt yapısında yetişmiş ve 2019 yılında Ajax'ın profesyonel takımına yükselmiştir. 2019-2020 sezonunda ilk kez Ajax formasını giymiştir. Ajax ile Eredivisie şampiyonlukları yaşamıştır.

22 yaşındaki futbolcu, genç yaşına rağmen Hollanda Milli Takım formasını 15 kez giyerken, geride kalan sezon Ajax ile 34’ü Hollanda Ligi, 6’sı Şampiyonlar Ligi, 2’si Avrupa Ligi, 4’ü Hollanda Kraliyet Kupası ve 1’i Hollanda Süper Kupası olmak üzere 47 maçta oynarken, 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.

ARSENAL, AJAX’TAN JURRİEN TİMBER TRANSFER ETTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ajax’dan 22 yaşındaki Hollandalı savunmacı Jurrien Timber’ı kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar, Jurrien’i Arsenal’e getirdikleri için çok mutlu oldukları ve uzun süredir hayranlık duydukları bir oyuncu olduğunu aktardı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise transferle ilgili, "Sistemimize uyum sağlayacak ve kadroya çok fazla kalite katacak, çok yönlü bir genç defans oyuncusu, Jurrien genç bir oyuncu ama şimdiden çok şey başardık" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki futbolcu, genç yaşına rağmen Hollanda Milli Takım formasını 15 kez giyerken, geride kalan sezon Ajax ile 34’ü Hollanda Ligi, 6’sı Şampiyonlar Ligi, 2’si Avrupa Ligi, 4’ü Hollanda Kraliyet Kupası ve 1’i Hollanda Süper Kupası olmak üzere 47 maçta oynarken, 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.



#Jurrien Timber
#İngiltere Premier Lig
#Arsenal
#Ajax
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Arsenal, Ajax’tan Jurrien Timber’ı transfer etti