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Ne yaptın Juventus! İtalya Kupası’nda Juventus 6 golle turladı: Kenan ‘Yıldızını’ parlatmaya devam ediyor

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus evinde Salernitana’yı konuk etti. Ev sahibi Juventus evinde gole doymadı ve 6-1 skorla rakibini mağlup etti. Goller dakika 1’ Chukwubuikem Ikwuemesi, 12’ Fabio Miretti, 34’ Andrea Cambiaso, 54’ Daniele Rugani, 75’ Dylan Bronn (k.k.), 88’ Kenan Yıldız ve 90+1’ Timothy Weah’dan geldi. Juventus bu sonuçla İtalya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Juventus 6-1 Salernitana maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:28 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:29 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
İtalya Kupası son 16 turunda Juventus evinde Salernitana 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası son 16 turunda Juventus evinde Salernitana 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
, İtalya Kupası son 16 turunda evinde Salernitana ile karşılaştı. Kenan Yıldız’ın bir gol kaydettiği maçta Juventus 6-1’lik skorla çeyrek finale yükseldi. Galibiyet golleri Miretti, Cambiaso, Rugani, Bronn, Kenan Yıldız ve Timothy’den geldi. Juventus - Salernitana maç özeti haberimizde.

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇ ÖZETİ

Juventus - Salernitana maç özetini izlemek için

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇ SONUCU

KENAN YILDIZ, JUVENTUS FORMASIYLA İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana'yı konuk etti. Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız, Samuel Iling'in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1'e getiren golü kaydetti.

Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023'te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.



#Juventus
#Salernitana
#İtalya Serie A
2 saat önce
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