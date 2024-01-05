, İtalya Kupası son 16 turunda evinde Salernitana ile karşılaştı. Kenan Yıldız’ın bir gol kaydettiği maçta Juventus 6-1’lik skorla çeyrek finale yükseldi. Galibiyet golleri Miretti, Cambiaso, Rugani, Bronn, Kenan Yıldız ve Timothy’den geldi. Juventus - Salernitana maç özeti haberimizde.