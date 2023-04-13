Juventus - Sporting Lisbon maçı
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Juventus'un, sahasında Sporting CP ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak.
Juventus-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Sporting maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.
Juventus-Sporting maçı hangi kanalda?
Juventus-Sporting maçı Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Juventus-Sporting Lizbon muhtemel 11'ler:
- Szczesny,
- Sandro,
- Bremer,
- Gatti
- Kostic,
- Rabiot,
- Locatelli,
- Fagioli,
- Cuadrado
- Di Maria
- Vlahovic
- Adan
- Reis,
- Coatesi,
- Diomande
- Santos,
- Goncalves,
- Ugarte Riberio,
- Esgaio
- Trincao,
- Edwards,
- Chermiti