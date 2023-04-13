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Juventus-Sporting maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Sporting maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Juventus'ta eksik bulunmuyor. Sporting'de ise Manuel Ugarte sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Paulinho, Bellerin ve Bragança sakaktlıklarından dolayı forma giyemeyecekler. Peki Juventus-Sporting maçı hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler.

10:34 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Juventus - Sporting Lisbon maçı

Juventus - Sporting Lisbon maçı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Juventus'un, sahasında Sporting CP ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak.

Juventus-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Sporting maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Juventus-Sporting maçı hangi kanalda?

Juventus-Sporting maçı Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Juventus-Sporting Lizbon muhtemel 11'ler:

Juventus:
  1. Szczesny,
  2. Sandro,
  3. Bremer,
  4. Gatti
  5. Kostic,
  6. Rabiot,
  7. Locatelli,
  8. Fagioli,
  9. Cuadrado
  10. Di Maria
  11. Vlahovic
Sporting:
  1. Adan
  2. Reis,
  3. Coatesi,
  4. Diomande
  5. Santos,
  6. Goncalves,
  7. Ugarte Riberio,
  8. Esgaio
  9. Trincao,
  10. Edwards,
  11. Chermiti


#Juventus
#Sporting
#UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı
37 dakika önce
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