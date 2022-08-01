Özgün Kabak Çiçeği Dolması Nasıl Yapılır? Çiçek Dolması Tarifi, Yapılışı, Malzemeleri
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Kabak Çiçeği Dolması Nasıl Yapılır? Çiçek Dolması Tarifi, Yapılışı, Malzemeleri

Kabak çiçeği dolması veya çiçek dolması olarak bilinen Ege ve Akdeniz tarifi yaz aylarında en çok tercih edilen yemeklerden biridir. Türk mutfağının yanı sıra Yunan ve Kıbrıs mutfaklarında da tüketilen kabak çiçeği dolması zeytinyağlı ve bol yeşillik ve baharatlarla hazırlanan iç malzemesi ile yapılıyor. Oldukça hassas olan kabak çiçeğinin doldurulması ve pişirmesi ise büyük ustalık gerektiriyor. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tam ölçülü lezzetli kabak çiçeği dolması tarifi, içinin hazırlanışı ve pişirilmesi ile ilgili püf noktaları...

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Kabak çiçeği dolması tarifi: Kabak çiçeği dolması içi nasıl hazırlanır, ne kadar süre pişer, yapılışı ve püf noktaları
Kabak Çiçeği Dolması Tarifi

Ege mutfağının vazgeçilmez tariflerinden olan kabak çiçeği dolması tarifini merak edenler en lezzetli ve pratik tarifini arıyor. Kabak çiçeği dolması naısl yapılır, nasıl pişirilir? İçine hangi malzemeler konur? İşte kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabak Çiçeği Dolması Malzemeleri

3/4 çay bardağı zeytinyağı

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı kuş üzümü

1 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı sıcak su

1 demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

Kabak Çiçeği Dolması Yapılışı

Pirinci yıkayıp yarım saat ılık suda bekletin.

Çiçekleri yıkayıp varsa dikenlerini koparın, sapı uzunsa kesin.

İç kısmındaki tüylü kısmı yapraklara zarar vermeden bıçağın ucu ya da kaşıkla çıkarın.

Orta ateşte zeytinyağını ısıtıp soğanlarını kavurun.

Baharatları ve üzümleri ekleyin.

Pirinçleri ekleyip suyu gidene kadar karıştırın.

Sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın, ocağı en kısığa getirip 15 dk pilavı pişirin.

Ocağı kapatıp ince kıyılmış otları ekleyip karıştırın.

İç pilav soğuyunca çiçekleri doldurun. Yaprakları karışıklıkla kapatın.

Tencere tabanına ters bir tabak koyun. Dolmaların baş kısımları tencere yüzeyine değecek şekilde yerleştirin ki açılmasın.

1 limonun suyu, Limon dilimleri, 1/4 çay bardağı zeytinyağı ve 1 çay bardağı sıcak su ilave edip 15-20dk pişirin. Dolmaların üstüne hareket etmesin diye küçük bir tabak kapatabilirsiniz.

Ağzı kapalı olacak şekilde oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Servis ederken bol bol limon sıkın.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASININ PÜF NOKTALARI

Kabak çiçeklerinin inceliğinden dolayı her zaman yırtılma riski vardır. Bu risk sebebiyle elinizdeki kabak çiçeklerini hazırladığınız iç harçla azar azar ve yavaş yavaş doldurun.

Dibinin tutması veya yanması riskine karşın zeytinyağlı dolma içini az ve kısık ateşte pişirirseniz kabak çiçeği dolmanız daha lezzetli olacaktır.

Arzunuza göre yemeğinizi bol baharatlı ve dolmalık fıstıklı zeytinyağı harcıyla da hazırlayabilirsiniz.

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