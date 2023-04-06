Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi sürmeye devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul'da yapılacak olan kura çekimi sonrasında 50 bin konut için hak sahibi belirlenecek. Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi beli olurken, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler kuraları ise çekilmeye devam ediliyor. Peki TOKİ İstanbul kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.