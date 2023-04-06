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Karaköy'de bina çöktü, tramvay seferleri durdu

İstanbulluların en sık kullandığı ulaşım hatlarından olan Kabataş-Bağcılar tramway hattı seferleriyle ilgili açıklama geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı. Peki Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü, ne zaman dönecek? İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklamanın detayları.

11:03 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü?

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü mü?

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin bazı duraklar arasında gerçekleştirilemediğini bildirdi. Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binada, saat 06.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan binada sabah saatlerinde kısmı çökme oldu. Çökme nedeniyle yola beton parçaları döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yola şerit çekerek Beşiktaş istikametini araç trafiğine kapattı. Tedbir amacıyla, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy - Tophane arasında seferlerini durdurdu. Binada yetkililerin incelemeleri sürüyor.

Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

Metro İstanbul Twitter’dan yaptığı açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.


#tramvay seferleri
#Kabataş-Bağcılar tramvay hattı
#Bağcılar-Karaköy tramvay seferleri
1 saat önce
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