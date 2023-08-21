Vergisiz cep telefonu satışı son dakika gelişmeleri ile binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz teknolojik ürün sahibi olmak isteyen üniversite öğrencilerinin gündeminde... Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı Kabine Toplantısı'nda gündeme geliyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Kimler bu haktan yararlanacak? 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı şartları...