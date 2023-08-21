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Kabine Beştepe'de toplanıyor! Masada öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda enflasyonla mücadele, memurların maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak. Öte yandan AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

09:30 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı

Yeni haftada Ankara'nın gündemi oldukça yoğun olacak. Gündemde, vergisiz telefon, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele ele alınacak. Vatandaşlar da Kabine Toplantısı tarihine odaklandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda; gençlerin alacağı ilk elektronik eşyanın vergiden muaf tutulması, memurlara yönelik toplu sözleşmede son durum, Kıbrıs'ta yaşanan gerginlik ve Orta Vadeli Program masaya yatırılacak.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR GÜNDEMDE!

Toplantının gündem maddelerinden birisi gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması olacak. AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, Bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

TOPLU SÖZLEŞME DE MASADA

Memurların gözü, kulağı bugünkü Kabine Toplantısı'nda olacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gündeminde yer alan toplu sözleşme görüşmeleri de görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Kabine Toplantısı'nda gelinen aşama ve bundan sonra izlenecek tutum görüşülecek.

KIBRIS'TA GERGİNLİK

Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışılmıştı. Bu olay üzerine hükümetten BM'ye sert tepki gelmişti. Kıbrıs'ta yaşanan bu gerginlik de değerlendirilecek.

OVP'DE SON DURUM

Orta Vadeli Program'da (OVP) gelinen aşama masaya yatırılacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri; işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüşmüştü.


Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı Kabine gündeminde! 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, şartları ne?
Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı Kabine gündeminde! 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, şartları ne?

Vergisiz cep telefonu satışı son dakika gelişmeleri ile binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışının ne zaman başlayacağı, ÖTV'siz teknolojik ürün sahibi olmak isteyen üniversite öğrencilerinin gündeminde... Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı Kabine Toplantısı'nda gündeme geliyor. Peki, vergisiz telefon satışı ne zaman başlar? Kimler bu haktan yararlanacak? 2023 ÖTV ve KDV'siz vergisiz cep telefonu satışı şartları...


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