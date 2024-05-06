Kabine toplantısı tarihi ve gündem maddesi konuları, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı tarihi belli oldu.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 16 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştı. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'de başlaması bekleniyor.

6 MAYIS KABİNE GÜNDEMİ KONULARI

Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine iç ve dış politik gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor. Gazze’de ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar masada olacak. Enflasyonun düşürülmesi için atılabilecek adımlar tartışılacak.

Yapılacak Kabine toplantısında ana gündem maddesi öğretmen atamaları olacak. Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Kabinede, kamuoyunun görüşüne açılan müfredat taslağı da ele alınacak.

Terörle mücadelede Kabine konuları arasında yer alacak. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.







