26 Eylül Kabine Toplantısı kararları için bekleyiş başladı! Kabine Toplantısı konuları, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu satışı görüşülecek. Öte yandan 3 haftalık aranın ardından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler de ele alınacak. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zam açıklamasına çevrilirken, Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek olan emekli zammının bu hafta Kabine Toplantısı'nda en önemli konu olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son olarak 5 Eylül 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantının saati ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Kritik Kabine Toplantısı'nın 26 Eylül Salı günü toplanması bekleniyor. Toplantının geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi öğleden sonra yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında milyonlarca emeklinin beklediği zam düzenlemesi yer alıyor.

Ayrıca gençlere verilecek vergisiz telefon vaadinin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Kabinede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 zirvesi, BM Genel Kurulu ve Nahçıvan ziyaretlerindeki ikili görüşmeleri de masaya yatırılacak. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarının da değerlendirileceği kabinenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyuracak.







